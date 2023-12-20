Özgür Özel'den küstah tehdit! MSB'den flaş açıklama... A Haber'de sert tepki: Teröristbaşı Duran Kalkan benzetmesi

Milli Savunma Bakanlığı tarafından Tuzla Piyade Okulu'ndaki teğmenler arasında yaşanan olaya ilişkin açıklama yapıldı. Söz konusu metinde "Piyade Okul Komutanlığında vuku bulan hadiseye ilişkin, disipline aykırı her olay ve durumda olduğu gibi, adli soruşturmaya ilave olarak derhâl idari soruşturma başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi. Diğer yandan şu ana kadar nihai bir disiplin işlemi yapılmadığının da altı çizildi. Emekli Albay ve Strateji Uzmanı İbrahim Keleş, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Özgür Özel'i eleştiren Keleş, "Bu ağır çok ağır bir dil. Bir siyasetçinin kullanacağı bir dil değil." dedi.

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