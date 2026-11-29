Meteorolojiden 39 il için sarı kodlu uyarı! Erzurum'da kar yağışının etkili olması bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sağanak, fırtına ve kar yağışı beklentisi nedeniyle 39 il için sarı kodlu uyarı yayımladı. Uyarı verilen iller arasında Erzurum da bulunuyor. Kentin güney kesimlerinde kuvvetli yağış, akşam saatlerinden itibaren ise karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. A Haber muhabiri Yüksel Akalan ve kameraman Enes Özcan, Erzurum'daki son durumu aktardı.