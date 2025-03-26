Özgür Özel sokağa çağırdığı eylemcileri kontrol edemedi

Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanma sürecinde sokak çağrısı yapan CHP Genel Başkanı Ekrem İmamoğlu eylemcileri evlerine dönmek için ikna edemedi. CHP’li vekil Mahmut Tanal da göstericilerle konuştu ancak netice alamadı. Ekonomi ise hedef alınmaya devam ediyor. Gelişmeleri A Haber canlı yayınında uzman isimler değerlendirdi.

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