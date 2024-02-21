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Özgür Özel Lütfü Savaş ile ne konuştu? 75 dakikalık görüşmenin perde arkası

ahaber.com.tr
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Giriş: 21.02.2024 10:26
CHP Genel Başkanı Özgür Özel Meclis'te gazetecinin sorularını yanıtladı. İtilaflı adaylar ve yerel seçime giderken parti içinde yaşananlara dair açıklamalarda bulundu. Detayları A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.
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