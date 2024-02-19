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Özgür Özel Lütfü Savaş ile görüştü! CHP’de Lütfü Savaş dönemi sona erdi

ahaber.com.tr
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Giriş: 19.02.2024 11:45
CHP’de Lütfü Savaş krizi sürüyor. A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş son gelişmeleri Ankara’dan aktardı.
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