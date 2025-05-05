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Özel’in aracının AKM’ye geliş anları ilk kez A Haber’de

Özel'in aracının AKM'ye geliş anları ilk kez A Haber'de

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 05.05.2025 01:03
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e AKM önünde düzenlenen saldırı sonrası Türkiye adeta bu olayı konuşuyor. Başta siyasiler olmak üzere saldırıya kınama mesajları gelirken, saldırı öncesi yaşananlar güvenlik kamerası kayıtlarıyla ortaya çıktı. A Haber muhabiri Mehmet Karataş AKM'Deki saldırı öncesi Özel'in aracının giriş anlarına ulaştı ve çarpıcı detayları ilk kez Cana Barlas ile Gümdem programında anlattı.
Özel’in aracının AKM’ye geliş anları ilk kez A Haber’de
Özel’in aracının AKM’ye geliş anları ilk kez A Haber’de
Özel'in aracının AKM'ye geliş anları ilk kez A Haber'de
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