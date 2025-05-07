Özel’e saldırının arkasında birileri mi var? Ülger: CHP’nin lehine olabilecek bir kamuoyu yönlendirme hareketi

Özgür Özel'e AKM'de düzenlenen saldırının ardından saldırgan Selçuk Tengioğlu tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tengioğlu'nun verdiği ifadesinde saldırının planlı olmadığını belirtirken yaşananların perde arkası Merve Türkay'ın sunduğu Memleket Meselesi programında değerlendirildi. Uzman konuklar Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın ve Prof. Dr. İrfan Kaya Ülger önemli değerlendirmelerde bulundu. Caşın, yaşanan saldırının terörle bağlantılı olduğuna dikkat çekerken Ülger ise saldırını planlı olarak CHP'nin lehine olabilecek ve kamuoyunu yönlendirme hareketi olabileceği belirtti.