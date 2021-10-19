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Özdemir Bayraktar’a veda: O her zaman çılgındı

A Haber
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Giriş: 19.10.2021 13:01
Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar son yolculuğuna uğurlanıyor. Özdemir Bayraktar için Fatih Camii'nde öğle namazını müteakip cenaze töreni düzenlenecek. Bayraktar, İstanbul'da toprağa verilecek. Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, A Haber canlı yayınında merhum Bayraktar'ı anlattı. Büyükdede, "Bizim büyük bir kaybımız. Bundan sonra da evlatlarına öncelikle sabırlar diliyorum ayrıca da başarılar niyaz ediyorum. O her zaman çılgındı. Her defasında bir yeniliği tartışırdır." dedi. Destici ise "Türkiye için çalışan milleti için çalışan üretime katkı sağlamak için gayret eden savunma sanayide büyük hizmetleri olan Özdemir Bayraktar’ı rahmetle ve şükranla yad ediyorum. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.
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