Özdağ'dan canlı yayında 'sızma' itirafı! "Yetiştirdiğim emniyetçi ve istihbaratçılar..."

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sığınmacılar üzerinden ortaya atılan provokasyonu alevlendiren çok çarpıcı bir itirafta bulundu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile yaşadığı polemik sonrası olayı tehdit boyutuna kadar taşıyan Ümit Özdağ emniyet ve istihbarat içine “sızma” gerçekleştirdiğini gözler önüne seren demeçlerde bulundu. CHP’nin fondaş kanalı HALK TV’ye konuşan Özdağ, yetiştirdiği istihbaratçı ve polislerin kendisine bilgi sızdırdığını itiraf etti.

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