Oyuncu Zafer Algöz’den İBB’ye tepki

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İSPARK'a art arda zam yaptı. Saatlik otopark ücret 70 liraya, aylık abonmanlık ise 5 bin liraya yükseldi. Oyuncu Zafer Algöz, İSPARK otopark fiyatlarına tepki gösterdi.

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