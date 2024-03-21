21 Mart 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Oy verirken bunlara dikkat! İşte 10 soruda 31 Mart yerel seçimleri

Oy verirken bunlara dikkat! İşte 10 soruda 31 Mart yerel seçimleri

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 21.03.2024 12:59
Türkiye, yeni yerel yöneticilerini seçmek için 31 Mart 2024 Pazar günü sandık başına gidecek. 34 siyasi parti adayının yarışacağı seçimde, seçmenin nerede oy kullanacağını gösteren seçmen bilgi kağıdının getirilmesi zorunlu olmayacak. İşte 10 soruda oy kullanma rehberi...
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Oy verirken bunlara dikkat!
Oy verirken bunlara dikkat!
İzmir’de bitmeyen metro açılışı!
İzmir'de bitmeyen metro açılışı!
A Haber üretim yerinde! Yakında göklerde
A Haber üretim yerinde! Yakında göklerde
ABD’li dergiden itiraf gibi analiz!
ABD’li dergiden itiraf gibi analiz!
Korkutan yangın! A Haber olay yerinde
Korkutan yangın! A Haber olay yerinde
AYM’nin yeni Başkanı Kadir Özkaya oldu!
AYM'nin yeni Başkanı Kadir Özkaya oldu!
CHP adayı kendine oy veremeyecek!
CHP adayı kendine oy veremeyecek!
Seçim yasakları bugün başladı
Seçim yasakları bugün başladı
Özel’in koltuk gidiyor! Kılıçdaroğlu sesleri
Özel'in koltuk gidiyor! Kılıçdaroğlu sesleri
Yeni emekli paketi! Milyonlar heyecanla bekliyor
Yeni emekli paketi! Milyonlar heyecanla bekliyor
Baharı beklerken Ankara’ya kar yağdı
Baharı beklerken Ankara'ya kar yağdı
Cenabı Hakkın emri: Zekat!
Cenabı Hakkın emri: Zekat!
Daha Fazla Video Göster