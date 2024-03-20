20 Mart 2024, Çarşamba
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Otonom su altı cihazı 'Deringöz'! ASELSAN Genel Müdürü A Haber'e konuştu!
Sualtı teknolojilerini yerli ve milli imkanlarla geliştiren ASELSAN, otonom sualtı aracı Deringöz'ü geliştirmeyi başardı. A Haber mikrofonlarına özel açıklamalarda bulunan ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, Deringöz'ün su altında araştırma, keşif ve gözetleme, mayın tespiti, boru hattı inceleme, liman ve üs koruma gibi birçok alanda etkin bir şekilde kullanılabileceğini belirtti.