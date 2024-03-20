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Otonom su altı cihazı 'Deringöz'! ASELSAN Genel Müdürü A Haber'e konuştu!

ahaber.com.tr - Özel Haber
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Giriş: 20.03.2024 18:34
Sualtı teknolojilerini yerli ve milli imkanlarla geliştiren ASELSAN, otonom sualtı aracı Deringöz'ü geliştirmeyi başardı. A Haber mikrofonlarına özel açıklamalarda bulunan ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, Deringöz'ün su altında araştırma, keşif ve gözetleme, mayın tespiti, boru hattı inceleme, liman ve üs koruma gibi birçok alanda etkin bir şekilde kullanılabileceğini belirtti.
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Otonom su altı cihazı ’Deringöz’!
Otonom su altı cihazı 'Deringöz'!
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