Otomotiv sektöründe tedarik krizi! Piyasa hareketlenecek mi?

Pandemiyle birlikte otomotiv sektöründe tedarik krizine çözüm bulunamadı. Firmalar siparişleri karşılayamayınca ithal araçlarda bekleme süresi 2, yerlilerde ise 1 aya kadar uzadı. Geçen ay otomobil satışı yüzde 5,8 azalarak 45 bin 564 adet oldu. Hafif ticari araç pazarında ise yüzde 10,4 artış yaşandı, 14 bin 471 adet satış yapıldı. Toplam satışlar ise yüzde 2,4 düşerek 60 bin 35 adet oldu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN