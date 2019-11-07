07 Kasım 2019, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
07.11.2019

'Otizmli çocukların yuhalandığı' iddialarına ilişkin soruşturma

Aksaray'da Mehmetçik İlkokulu'nda 42 özel eğitim öğrencisinin, diğer öğrencilerin velileri tarafından yuhalanıp, sınıflarının kapatılıp, okulda istenmediği iddiaları üzerine soruşturma başlatıldı.

kalan karakter 1000

yorumla
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)
Erol Nevzat Erol Nevzat

Bu cocuklarin okulunu ayirmak bir yana sinifini ayirmak bile insanlik disidir.Bu cocuklar cok akilli ve sevgiye ilgiye topluma muhtac.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 07.11.2019 14:44
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Otizmli çocuklara yapılan utanç verici olay sonrası AK Parti'den flaş açıklama
Otizmli çocuklara yapılan utanç verici olay sonrası AK Parti'den flaş açıklama
YPG’li teröristlerin üniforma oyunu!
YPG’li teröristlerin üniforma oyunu!
İnsanlık ayıbına soruşturma
İnsanlık ayıbına soruşturma
Çağlayan Adalet Sarayı'nda intihar şoku! 6.kattan atladı
Çağlayan Adalet Sarayı'nda intihar şoku! 6.kattan atladı
Şule Çet davasında 3. raporda alınan DNA örnekleri...
Şule Çet davasında 3. raporda alınan DNA örnekleri...
Başkan Erdoğan: Bağdadi'nin aile üyelerini yakaladık!
Başkan Erdoğan: Bağdadi'nin aile üyelerini yakaladık!
Bakan Albayrak açıkladı! Dar gelirli ailelere 20 yıl düşük faizle ev müjdesi...
Bakan Albayrak açıkladı! Dar gelirli ailelere 20 yıl düşük faizle ev müjdesi...
Son dakika: Erdoğan duyurdu: Bağdadi'nin eşinin yanında çocuğu da yakalandı
Son dakika: Erdoğan duyurdu: Bağdadi'nin eşinin yanında çocuğu da yakalandı
MSB'den Atatürk için 'Daima kalbimizdesin' videosu
MSB'den Atatürk için 'Daima kalbimizdesin' videosu
Başkan Erdoğan'dan UEFA 'asker selamı' çıkışı
Başkan Erdoğan'dan UEFA 'asker selamı' çıkışı
İstanbul için tarihi an! İpek Yolu treni Marmaray'dan böyle geçti
İstanbul için tarihi an! İpek Yolu treni Marmaray'dan böyle geçti
Başkan Erdoğan'dan Trump açıklaması
Başkan Erdoğan'dan Trump açıklaması
Daha Fazla Video Göster