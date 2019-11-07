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07.11.2019
'Otizmli çocukların yuhalandığı' iddialarına ilişkin soruşturma
Aksaray'da Mehmetçik İlkokulu'nda 42 özel eğitim öğrencisinin, diğer öğrencilerin velileri tarafından yuhalanıp, sınıflarının kapatılıp, okulda istenmediği iddiaları üzerine soruşturma başlatıldı.
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Bu cocuklarin okulunu ayirmak bir yana sinifini ayirmak bile insanlik disidir.Bu cocuklar cok akilli ve sevgiye ilgiye topluma muhtac.
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