22 Ocak 2025, Çarşamba
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Otel yangınında hayatını kaybedenlere veda! A Haber takipte
Bolu’daki otel yangınında yaşamını yitirenler için İstanbul'un farklı camilerinde cenaze töreni düzenlendi. Alya ve Müge Turan Kilyos Merkez Camii'nde, Özüm Karataşlı Kadıköy Galip Paşa Camii'nde, gazeteci Nedim Türkmen ve ailesi ise Üsküdar Marmara İlahiyat Camii'nde son yolculuğuna uğurlandı. Detayları törenleri takip eden A Haber ekipleri aktardı.