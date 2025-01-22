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Otel yangınında hayatını kaybedenlere veda! A Haber takipte

Otel yangınında hayatını kaybedenlere veda! A Haber takipte

Kübra Kılıç
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 22.01.2025 16:43
Güncelleme:22.01.2025 16:43
Bolu’daki otel yangınında yaşamını yitirenler için İstanbul'un farklı camilerinde cenaze töreni düzenlendi. Alya ve Müge Turan Kilyos Merkez Camii'nde, Özüm Karataşlı Kadıköy Galip Paşa Camii'nde, gazeteci Nedim Türkmen ve ailesi ise Üsküdar Marmara İlahiyat Camii'nde son yolculuğuna uğurlandı. Detayları törenleri takip eden A Haber ekipleri aktardı.
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Otel yangınında hayatını kaybedenlere veda! A Haber takipte
Otel yangınında hayatını kaybedenlere veda!
Otel yangınında hayatını kaybedenlere veda!
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