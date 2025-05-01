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Otel faciasında yangının çıkış anı kamerada!

Otel faciasında yangının çıkış anı kamerada!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
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Giriş: 01.05.2025 13:13
Güncelleme:01.05.2025 13:14
Bolu’da kayak merkezi Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel’de 78 kişinin yaşamını yitirdiği yangının ilk çıktığı anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Yangının kahvaltılık kızartmaları hazırlamak için açık bırakılan ‘grill plate’ cihazından çıktığı belirlenirken, cihazın termostatlarından biri bozuk olduğu için aşırı ısınmaya rağmen kontrolsüz ısınma durumunda çalışmaya devam ettiği tespit edildi.
Otel faciasında yangının çıkış anı kamerada!
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