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Osmanlı döneminin ilim-irfan yuvası! Yıkılan Fatih Medresesi yeniden inşa edildi

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Giriş: 15.04.2022 13:36
Ayasofya’nın hemen bitişiğindeki Ayasofya Fatih Medresesi, yeniden kapılarını açıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından tarihi eser yeniden canlandırıldı, yalnızca temelleri kalan yapı aslına sadık kalınarak yeniden inşa edildi. Medrese bugün Başkan Erdoğan'ın da katılacağı törenle açılacak.
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İlim-irfan yuvası! Yeniden inşa edildi
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