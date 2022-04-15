15 Nisan 2022, Cuma
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Osmanlı döneminin ilim-irfan yuvası! Yıkılan Fatih Medresesi yeniden inşa edildi
Ayasofya’nın hemen bitişiğindeki Ayasofya Fatih Medresesi, yeniden kapılarını açıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından tarihi eser yeniden canlandırıldı, yalnızca temelleri kalan yapı aslına sadık kalınarak yeniden inşa edildi. Medrese bugün Başkan Erdoğan'ın da katılacağı törenle açılacak.