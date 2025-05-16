16 Mayıs 2025, Cuma
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Osmaniye'yi sel felaketi vurdu! A Haber selin vurduğu o noktada
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde aniden başlayan sağanak sonrası sel meydana geldi. Dere taştı, araçlar sürüklendi, sokaklar ve tarım arazileri su altında kaldı. Afetin boyutu, gün ağarınca ortaya çıktı. Şimdi A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur ve kameraman Okan Can Şapkayalı'nın izlenimleri ekranlarınıza geliyor.