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Osmaniye’yi sel felaketi vurdu! A Haber selin vurduğu o noktada

Osmaniye'yi sel felaketi vurdu! A Haber selin vurduğu o noktada

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 16.05.2025 19:27
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde aniden başlayan sağanak sonrası sel meydana geldi. Dere taştı, araçlar sürüklendi, sokaklar ve tarım arazileri su altında kaldı. Afetin boyutu, gün ağarınca ortaya çıktı. Şimdi A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur ve kameraman Okan Can Şapkayalı'nın izlenimleri ekranlarınıza geliyor.
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Osmaniye’yi sel felaketi vurdu! A Haber selin vurduğu o noktada
Osmaniye’yi sel felaketi vurdu!
Osmaniye'yi sel felaketi vurdu!
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