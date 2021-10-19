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Osman Kavala kimdir? Nazif Karaman canlı yayında anlattı! İşte Kavala’nın ilişkiler ağı

A Haber
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Giriş: 19.10.2021 16:33
ABD'nin de aralarında bulunduğu 10 ülke casusluk ve darbeye teşebbüs suçlarından yargılanan Osman Kavala'nın serbest kalması için ortak açıklama yaparak Türkiye'ye müdahale girişiminde bulundu. Peki kimdir Osman Kavala? Bu süreçte neler yaşandı? Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman, A Haber canlı yayınında deşifre etti. Karaman, "15 Temmuz’da, Gezi kalkışmasında ve 17-25 kalkışmasında etkin rol oynayan bir sözde iş adamı." ifadelerini kullandı.
Osman Kavala kimdir? OSMAN KAVALA KİMDİR?
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