Oscar’da tokat skandalı gündemden düşmüyor! Will Smith’in tokat attığı Chris Rock’tan ilk açıklama

ABD'de pazar gecesi düzenlenen Oscar töreni, ünlü aktör Will Smith'in sunucu Chris Rock'a attığı tokadın gölgesinde kalmıştı. Skandalın ardından sessizliğini koruyan Chris Rock, o geceye ilişkin ilk kez konuştu, "Hala yaşadığım şeyi işlemeye çalışıyorum" dedi.

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