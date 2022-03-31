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Oscar’da tokat skandalı gündemden düşmüyor! Will Smith’in tokat attığı Chris Rock’tan ilk açıklama

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Giriş: 31.03.2022 09:00
ABD'de pazar gecesi düzenlenen Oscar töreni, ünlü aktör Will Smith'in sunucu Chris Rock'a attığı tokadın gölgesinde kalmıştı. Skandalın ardından sessizliğini koruyan Chris Rock, o geceye ilişkin ilk kez konuştu, "Hala yaşadığım şeyi işlemeye çalışıyorum" dedi.
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