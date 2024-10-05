05 Ekim 2024, Cumartesi
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Oruç Reis Somali için İstanbul Boğazı'ndan geçiyor!
Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği Oruç Reis Araştırma Gemisi, bugün yeni görev yeri Somali’ye doğru yola çıkarken, İstanbul Boğazı'ndan geçiyor. Oruç Reis, burada ruhsatı alınmış üç deniz yetki alanında petrol ve doğal gaz için sismik çalışma yapacak. Detayları A Haber muhabiri Hasan Zahid Ezim aktardı.