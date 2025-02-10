11 Şubat 2025, Salı

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Orta Doğu'nun anahtarı Türkiye! Suriye İsrail'den mi korunacak? | Yeni düzenin şifreleri A Haber'de
Orta Doğu’nun anahtarı Türkiye! Suriye İsrail’den mi korunacak? | Yeni düzenin şifreleri A Haber’de

Orta Doğu'nun anahtarı Türkiye! Suriye İsrail'den mi korunacak? | Yeni düzenin şifreleri A Haber'de

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 10.02.2025 23:18
A Haber’de yayınlanan Memleket Meselesi programında, Türkiye'nin Suriye'deki varlığı ve Orta Doğu'daki İsrail işgaline yönelik önemli konular ele alındı. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Hazar Vural Jane, Orta Doğu Uzmanı Mete Softaoğlu ve Askeri Stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar'ın bölgedeki yeni düzenin şifrelerini aktardığı programda, "Türkiye-Suriye nasıl bir anlaşma yapacak? Türkiye Suriye'yi İsrail'den mi koruyacak? Suriye'de PKK-İsrail tehdidi nasıl biter?" soruları cevap buldu.
Orta Doğu’nun anahtarı Türkiye! Suriye İsrail’den mi korunacak? | Yeni düzenin şifreleri A Haber’de
Orta Doğu’nun anahtarı Türkiye! Suriye İsrail’den mi korunacak? | Yeni düzenin şifreleri A Haber’de
Orta Doğu'nun anahtarı Türkiye! Suriye İsrail'den mi korunacak? | Yeni düzenin şifreleri A Haber'de
AK Partili Yayman’dan A Haber’de Özel’e tepki!
AK Partili Yayman'dan A Haber'de Özel'e tepki!
Şu an deprem oldu
"Şu an deprem oldu"
CHP’de şaibeli kurultay iddiası!
CHP'de şaibeli kurultay iddiası!
İmamoğlu - Yavaş yangını sürüyor
"İmamoğlu - Yavaş yangını sürüyor"
Terörsüz Türkiye için kritik temaslar
"Terörsüz Türkiye" için kritik temaslar
CHP 2023 kurultayına soruşturma
CHP 2023 kurultayına soruşturma
Başkan Erdoğan: 2.Nekbe’ye kimsenin gücü yetmez
Başkan Erdoğan: 2.Nekbe'ye kimsenin gücü yetmez
Başkan Erdoğan’dan Malezya’da önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan Malezya'da önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan’a fahri doktora verildi
Başkan Erdoğan'a fahri doktora verildi
Yavaş öne seçime katılmayacak
Yavaş öne seçime katılmayacak
Başkan Erdoğan Malezya’da
Başkan Erdoğan Malezya'da
Daha Fazla Video Göster