Orta Doğu’nun anahtarı Türkiye! Suriye İsrail’den mi korunacak? | Yeni düzenin şifreleri A Haber’de

A Haber’de yayınlanan Memleket Meselesi programında, Türkiye'nin Suriye'deki varlığı ve Orta Doğu'daki İsrail işgaline yönelik önemli konular ele alındı. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Hazar Vural Jane, Orta Doğu Uzmanı Mete Softaoğlu ve Askeri Stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar'ın bölgedeki yeni düzenin şifrelerini aktardığı programda, "Türkiye-Suriye nasıl bir anlaşma yapacak? Türkiye Suriye'yi İsrail'den mi koruyacak? Suriye'de PKK-İsrail tehdidi nasıl biter?" soruları cevap buldu.