Orta Doğu’da eller tetikte! Gözler İsrail – İran – Hizbullah üçgeninde | İran – Hizbullah misillemesi ne zaman? İsrail’in yanıtı ne olur?

İran’ın İsrail misillemesi bugün mü? İran’ın “zamanı gelince” açıklaması bugünü mü işaret ediyor? Güvenlik Politikaları Uzmanı Prof. Dr. Esat Arslan ve Güvenlik Politikaları Uzmanı Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın A Haber'de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Arslan, "İran devlet aklıyla yönetilen bir ülkedir. Mutlaka karşılık verecektir. Özellikle enformasyon başkanlığı tarafından yayınlanan bir kıyamet günü senaryosu var." dedi. Caşın ise "İran mutlaka bir saldırı yapacak. Süpersonik füzeleri var. Bu çok önemli bir şey. Artık ABD’nin buradaki devri bitti. İsrail ısrarla kıyamet harbini istiyor ama şu var kıyamete gidersen sen de kıyamet olursun. Galip geleceklerini zannediyorlar ama o kadar dar bir coğrafyada bir kere mümkün değil. Netanyahu çok yanlış sularda yüzüyor onu kimse kurtaramayacak. Yazık olacak İsrail halkına yazık olacak dünyadaki bütün Yahudilere." ifadelerini kullandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN