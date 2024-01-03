03 Ocak 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Orta Doğu yanıyor! Çifte saldırının şifreleri neler? Abdullah Ağar A Haber'de o bölgeyi işaret etti: Altından bu örgütler taşeron olarak çıkabilir

Orta Doğu yanıyor! Çifte saldırının şifreleri neler? Abdullah Ağar A Haber'de o bölgeyi işaret etti: Altından bu örgütler taşeron olarak çıkabilir

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 03.01.2024 22:14
Orta Doğu'da 2 günde 2 büyük saldırı gerçekleşti. Kasım Süleymani'nin mezarı yakınındaki saldırıyı düzenleyen kim? Orta Doğu'da suikastlar dönemi mi başladı? Savunma-Güvenlik ve Strateji Uzmanı Yusuf Alabarda, Gazeteci Zafer Şahin ve Askeri Stratejist Abdullah Ağar, A Haber canlı yayınında Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında konu ile ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Ağar, "Kanlı bir magazin fotoğrafı" ifadelerini kullanarak bölgeyi anlattı.
Orta Doğu yanıyor! Çifte saldırının şifreleri A Haberde ORTA DOĞU YANIYOR! ÇİFTE SALDIRININ ŞİFRELERİ A HABER'DE

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Orta Doğu yanıyor! Çifte saldırının şifreleri
Orta Doğu yanıyor! Çifte saldırının şifreleri
Batı destekli terör örgütü: PKK!
Batı destekli terör örgütü: PKK!
CHP’ye tartışmalı isimden ziyaret!
CHP’ye tartışmalı isimden ziyaret!
Ortaklık bitti söylem değişti!
Ortaklık bitti söylem değişti!
İnce, Özel ile ne görüşecek?
İnce, Özel ile ne görüşecek?
Detaylar ilk kez A Haber’de!
Detaylar ilk kez A Haber'de!
CHP’de yılın ilk parti meclisi yarın
CHP’de yılın ilk parti meclisi yarın
Yargıtay’dan ikinci kez Can Atalay kararı
Yargıtay’dan ikinci kez Can Atalay kararı
Başkan Erdoğan’dan İran’a taziye mesajı
Başkan Erdoğan’dan İran’a taziye mesajı
Bakan Fidan’dan flaş açıklamalar!
Bakan Fidan'dan flaş açıklamalar!
Aruri suikasti ne anlama geliyor?
Aruri suikasti ne anlama geliyor?
Patlama bölgesinden ilk görüntüler
Patlama bölgesinden ilk görüntüler
Daha Fazla Video Göster