Orta Doğu yanıyor! Çifte saldırının şifreleri neler? Abdullah Ağar A Haber’de o bölgeyi işaret etti: Altından bu örgütler taşeron olarak çıkabilir

"HİZBULLAH'I ÜSTLERİNE ÇEKMEK İSTİYORLAR"

Gazeteci Zafer Şahin: Adamlar bir sıkışmışlık içerisinde bu savaşı hem bölgesel bir hale getirmeye hem de bir meşruiyet arayışı içerisinde Hizbullah'ı kendi üstlerine çekmeye çalışıyorlar ki biz bu katliamı işte bu sebeple yapıyoruz, artık Gazze'de çocuk öldürerek dünyaya kendi can güvenlikleri için bu kirli savaşı yürüttüklerini anlatamıyorlar.