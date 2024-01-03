03 Ocak 2024, Çarşamba
Orta Doğu yanıyor! Çifte saldırının şifreleri neler? Abdullah Ağar A Haber'de o bölgeyi işaret etti: Altından bu örgütler taşeron olarak çıkabilir
Orta Doğu'da 2 günde 2 büyük saldırı gerçekleşti. Kasım Süleymani'nin mezarı yakınındaki saldırıyı düzenleyen kim? Orta Doğu'da suikastlar dönemi mi başladı? Savunma-Güvenlik ve Strateji Uzmanı Yusuf Alabarda, Gazeteci Zafer Şahin ve Askeri Stratejist Abdullah Ağar, A Haber canlı yayınında Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında konu ile ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Ağar, "Kanlı bir magazin fotoğrafı" ifadelerini kullanarak bölgeyi anlattı.
Giriş Tarihi: 03.01.2024 22:12 Güncelleme Tarihi: 03.01.2024 22:15
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