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Haberler Galeri Orta Doğu yanıyor! Çifte saldırının şifreleri neler? Abdullah Ağar A Haber'de o bölgeyi işaret etti: Altından bu örgütler taşeron olarak çıkabilir

Orta Doğu yanıyor! Çifte saldırının şifreleri neler? Abdullah Ağar A Haber'de o bölgeyi işaret etti: Altından bu örgütler taşeron olarak çıkabilir

Orta Doğu'da 2 günde 2 büyük saldırı gerçekleşti. Kasım Süleymani'nin mezarı yakınındaki saldırıyı düzenleyen kim? Orta Doğu'da suikastlar dönemi mi başladı? Savunma-Güvenlik ve Strateji Uzmanı Yusuf Alabarda, Gazeteci Zafer Şahin ve Askeri Stratejist Abdullah Ağar, A Haber canlı yayınında Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında konu ile ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Ağar, "Kanlı bir magazin fotoğrafı" ifadelerini kullanarak bölgeyi anlattı.

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 03.01.2024 22:12 Güncelleme Tarihi: 03.01.2024 22:15
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Orta Doğu yanıyor! Çifte saldırının şifreleri neler? Abdullah Ağar A Haber’de o bölgeyi işaret etti: Altından bu örgütler taşeron olarak çıkabilir

Önce Hamas yetkilisine suikast, şimdi de İran'da terör saldırısı. Hangi ülke neyin peşinde? Yaşananlar bölgeyi nereye sürükleyecek?

İran saldırıya karşı misilleme yapacak mı? 103 kişinin öldüğü terör saldırısının faili İsrail mi? İsrail Hizbullah'ın devreye girmesini mi istiyor?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Orta Doğu yanıyor! Çifte saldırının şifreleri neler? Abdullah Ağar A Haber’de o bölgeyi işaret etti: Altından bu örgütler taşeron olarak çıkabilir

Savunma-Güvenlik ve Strateji Uzmanı Yusuf Alabarda, Gazeteci Zafer Şahin ve Askeri Stratejist Abdullah Ağar, A Haber canlı yayınında Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında konu ile ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

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Orta Doğu yanıyor! Çifte saldırının şifreleri neler? Abdullah Ağar A Haber’de o bölgeyi işaret etti: Altından bu örgütler taşeron olarak çıkabilir

"HİZBULLAH'I ÜSTLERİNE ÇEKMEK İSTİYORLAR"

Gazeteci Zafer Şahin: Adamlar bir sıkışmışlık içerisinde bu savaşı hem bölgesel bir hale getirmeye hem de bir meşruiyet arayışı içerisinde Hizbullah'ı kendi üstlerine çekmeye çalışıyorlar ki biz bu katliamı işte bu sebeple yapıyoruz, artık Gazze'de çocuk öldürerek dünyaya kendi can güvenlikleri için bu kirli savaşı yürüttüklerini anlatamıyorlar.

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Orta Doğu yanıyor! Çifte saldırının şifreleri neler? Abdullah Ağar A Haber’de o bölgeyi işaret etti: Altından bu örgütler taşeron olarak çıkabilir

Hizbullah gibi İran gibi yıllardır hedef ve düşman gösterdikleri güçleri sahaya çekmek istiyorlar. Başka bir açıklaması yok.

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Orta Doğu yanıyor! Çifte saldırının şifreleri neler? Abdullah Ağar A Haber’de o bölgeyi işaret etti: Altından bu örgütler taşeron olarak çıkabilir

"KAOSTAN İSTİFADE ETMEK İSTİYOR"

Savunma-Güvenlik ve Strateji Uzmanı Yusuf Alabarda: Hamas'ın yöneticini etkisiz hale getirerek verilen mesaj aslında Hizbullah'a da verilen bir mesaj olduğunu istersem Lübnan'ın içerisinde sizi de vururum mesajı.