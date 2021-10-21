21 Ekim 2021, Perşembe
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Orman yangınlarının ardından Muğla'da neler yapıldı?
Muğla'da 29 Temmuz günü farklı noktalarda çıkan orman yangınlarında 66 bin dekar ormanlık alan kül oldu. 52 bin lira nakit yardım yapıldı ve konteyner ev verildi. Yanan alanlarda çalışmalar devam ediyor. Ağaçlandırma kasım ayında yapılacak. Peki yangının ardından bölgede neler yapıldı? Detayları A Haber muhabiri Vural Efecik aktardı.