21 Ekim 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Orman yangınlarının ardından Muğla'da neler yapıldı?

Orman yangınlarının ardından Muğla'da neler yapıldı?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 21.10.2021 13:04
Muğla'da 29 Temmuz günü farklı noktalarda çıkan orman yangınlarında 66 bin dekar ormanlık alan kül oldu. 52 bin lira nakit yardım yapıldı ve konteyner ev verildi. Yanan alanlarda çalışmalar devam ediyor. Ağaçlandırma kasım ayında yapılacak. Peki yangının ardından bölgede neler yapıldı? Detayları A Haber muhabiri Vural Efecik aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Orman yangınlarının ardından neler yapıldı?
Orman yangınlarının ardından neler yapıldı?
Merakla bekleniyordu! İşte o görüntüler...
Merakla bekleniyordu! İşte o görüntüler...
Dünyada böylesi yok! MİT’ten MOSSAD’a tarihi operasyon!
Dünyada böylesi yok! MİT’ten MOSSAD’a tarihi operasyon!
İstanbul’da vatandaşların metro çilesi...
İstanbul'da vatandaşların metro çilesi...
MOSSAD şebekesi nasıl çökertildi?
MOSSAD şebekesi nasıl çökertildi?
5 milyon TL çöpe gitti!
5 milyon TL çöpe gitti!
CHP’nin hain ilan ettiği başkana gurur rozeti Kılıçdaroğlu’ndan
CHP'nin "hain" ilan ettiği başkana gurur rozeti Kılıçdaroğlu'ndan
Meclis’te tehdit tartışması!
Meclis’te tehdit tartışması!
Bakan Özer öğrencilere müjdeyi verdi
Bakan Özer öğrencilere müjdeyi verdi
Topkapı Sarayı’nda paha biçilemez Zülfikar! Kompozit Atölyesi’nde silahlar restore ediliyor
Topkapı Sarayı'nda paha biçilemez Zülfikar! Kompozit Atölyesi’nde silahlar restore ediliyor
Masumlar bunun hesabını sorar! İşte kirli amaçları
Masumlar bunun hesabını sorar! İşte kirli amaçları
Küresel finansla mücadele mesajı!
Küresel finansla mücadele mesajı!
Daha Fazla Video Göster