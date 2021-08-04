Orman yangınlarına ilişkin A Haber'de flaş sözler 'Irak'ta Suriye'de Libya'da bu oldu! Tuzaklara düşülmemeli'

Türkiye'nin birçok ilinde başlayan orman yangınlarıyla ilgili Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar A Haber canlı yayınında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ağar, yangınlarla ilgili sabotaj ihtimalline ve terör saldırısına dikkat çekerken "Terör örgütü ormanları yakıp sabotaj yapabilir, doğal yollarla çıkan yangını da strateji gözetip üstlenebilir ve kendi menfaatleri doğrultusunda algı operasyonu yapabilir. Burada hedef toplumsal bir karmaşayla ve devlete karşı bir güvensizlik yaratmak. Irak, Suriye, Libya, Yemen'de bu oldu. Arap Baharı, Büyük Orta Doğu Projesi ve ya vekaletler tarafında bunlarla çok karşılaştık. Bu tuzaklara düşülmemeli. Son derece soğukkanlı olunmalı." dedi.

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