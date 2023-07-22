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Orman ekipleri yangınlara karşı teyakkuz halinde! 2 uçak hazır bekletiliyor

A Haber
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Giriş: 22.07.2023 11:04
Güncelleme:22.07.2023 11:08
Orman ekipleri yangınlara karşı teyakkuz halinde. 2 uçak ve 1 helikopter İzmir Bölge Müdürlüğünün emrinde hazır bekletiliyor. A Haber muhabiri Sefer Ayçe’nin konuğu olan İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince önemli açıklamalarda bulundu.
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