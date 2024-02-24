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Operasyonlar hız kesmiyor! 3 organize suç örgütü daha çökertildi

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Giriş: 24.02.2024 10:36
Bursa'da eş zamanlı olarak düzenlenen 'Kafes-46' operasyonlarında; elebaşılığını Bülent Çetkin'in, Osman Deliçay'ın ve yurt dışında firari Muhammet Tayyar Türkeş'in yaptığı 3 ayrı organize suç örgütü çökertildi.
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