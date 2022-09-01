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Ömer Çelik’ten Doğu Perinçek’in tepki çeken sözlerine yanıt geldi

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Giriş: 01.09.2022 19:38
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu, Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantı 45 dakika sürdü. Toplantının ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu. Çelik, Doğu Perinçek’in tepki çeken sözleriyle ilgili olarak, ‘’ Baştan aşağı yanlış bir söz. Bir siyasi partinin kendisini Hazreti Peygamber'in tebliğiyle mukayese etmesi kadar mantıksız, akıl dışı bir şey söz konusu olamaz. Şu parti veya bu parti değil. Kişilerden, partilerden bahsetmiyoruz. Bir siyasi parti kendi faaliyetini Peygamber Efendimiz'in tebliğiyle yarıştırma gibi bir tutum içine giriyorsa bu haddini bilmezliktir. Ya da herhangi birisinin siyasi alanla dini alanı mukayese biçimi haline getirmesi başlı başına mantık kırılmasıdır.’’ dedi.
Ömer Çelik’ten Doğu Perinçek’in tepki çeken sözlerine yanıt geldi
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