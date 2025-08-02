Ömer Çelik’ten CHP’ye Libya tepkisi: “Türkiye’ye silah çeken unsurları desteklediler”

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in eleştirilerine yanıt veren Çelik, dış politika üzerinden sert mesajlar verdi. Özellikle Libya meselesine dikkat çeken Çelik, “Birleşmiş Milletler tarafından meşru kabul edilen Libya hükümeti Türkiye ile iyi ilişkiler geliştirirken, onu eleştiren ve Türkiye’ye silah çeken unsurları destekleyen açıklama yapanlar CHP’lilerdi” ifadelerini kullandı. CHP’nin, Türkiye’nin dış politikada attığı stratejik adımları hedef aldığını söyleyen Çelik, bu tavrın Türkiye’nin çıkarlarıyla çeliştiğini vurguladı.

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