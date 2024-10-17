17 Ekim 2024, Perşembe
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Olası "İstanbul Depremi"ne etkisi olur mu? Daha büyük bir depremi tetikler mi? Prof. Dr. Şükrü Ersoy A Haber'de açıkladı
Malatya Kale merkezli 5,9 büyüklüğünde deprem korkuttu. Akıllara başka fay hatlarını tetikler mi sorusunu getirdi. Peki olası "Marmara Depremi"ne etkisi olur mu? Risk altındaki iller hangileri? Bölgede büyük bir depremi tetikleyecek fay hatları mevcut mu? Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, A Haber canlı yayınında yanıtladı.