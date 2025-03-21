21 Mart 2025, Cuma

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Olağanüstü kurultay kararı A Haber'de yorumlandı: CHP'de vesayet ortadan kalkıyor!
Olağanüstü kurultay kararı A Haber’de yorumlandı: CHP’de vesayet ortadan kalkıyor!

Olağanüstü kurultay kararı A Haber'de yorumlandı: CHP'de vesayet ortadan kalkıyor!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 21.03.2025 21:07
CHP, 6 Nisan’da olağanüstü kurultay kararı aldı. A Haber canlı yayınına bağlanan uzmanlar, bu kararın perde arkasını değerlendirdi. Kamuoyu Araştırmacısı Hilmi Daşdemir, “Bu karar CHP’nin şaibelerden arınması için önemli bir adım” derken, Hukukçu Hadi Dündar, “Mahkeme kurultayın usulsüz yapıldığını tespit ederse Kılıçdaroğlu yeniden genel başkan olabilir” dedi. Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Kenan Kıran ise “Bu kurultayı İmamoğlu istiyor, suçlarını örtbas etmek için bir baskın kurultay olabilir” ifadelerini kullandı. A Haber canlı yayınına Merve Türkay’ın moderatörlüğünde bağlanan uzmanlar, süreci tüm yönleriyle ele aldı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Olağanüstü kurultay kararı A Haber’de yorumlandı: CHP’de vesayet ortadan kalkıyor!
CHP’de vesayet ortadan kalkıyor!
CHP'de vesayet ortadan kalkıyor!
Marjinal gruplar Saraçhane’de polise saldırıyor
Marjinal gruplar Saraçhane'de polise saldırıyor
Bakan Tunç: Özgür Özel’in sokak çağrısı doğru yol değildir!
Bakan Tunç: Özgür Özel'in sokak çağrısı doğru yol değildir!
Başkan Erdoğan: Özel’in çağırdığı sokak çıkmaz sokaktır
Başkan Erdoğan: Özel'in çağırdığı sokak çıkmaz sokaktır
Yeni görüntüler! Ali Nuhoğlu’nun ofisinde balya balya paralar çıktı
Yeni görüntüler! Ali Nuhoğlu'nun ofisinde balya balya paralar çıktı
Bahçeli’den Özel’e uyarı: Yargıya saygı duy
Bahçeli’den Özel’e uyarı: Yargıya saygı duy
Nevruz ateşini yakıp üstünden atladı
Nevruz ateşini yakıp üstünden atladı
İşte Ekrem İmamoğlu’na sorulacak sorular
İşte Ekrem İmamoğlu’na sorulacak sorular
Ekrem İmamoğlu’nun ifadesi başladı
Ekrem İmamoğlu’nun ifadesi başladı
Murat Ongun’un ses kaydı ortaya çıktı
Murat Ongun'un ses kaydı ortaya çıktı
İBB’ye kayyum atanır mı?
İBB’ye kayyum atanır mı?
CHP’ye kayyum mu atanacak?
CHP’ye kayyum mu atanacak?
Daha Fazla Video Göster