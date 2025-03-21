Olağanüstü kurultay kararı A Haber’de yorumlandı: CHP’de vesayet ortadan kalkıyor!

CHP, 6 Nisan’da olağanüstü kurultay kararı aldı. A Haber canlı yayınına bağlanan uzmanlar, bu kararın perde arkasını değerlendirdi. Kamuoyu Araştırmacısı Hilmi Daşdemir, “Bu karar CHP’nin şaibelerden arınması için önemli bir adım” derken, Hukukçu Hadi Dündar, “Mahkeme kurultayın usulsüz yapıldığını tespit ederse Kılıçdaroğlu yeniden genel başkan olabilir” dedi. Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Kenan Kıran ise “Bu kurultayı İmamoğlu istiyor, suçlarını örtbas etmek için bir baskın kurultay olabilir” ifadelerini kullandı. A Haber canlı yayınına Merve Türkay’ın moderatörlüğünde bağlanan uzmanlar, süreci tüm yönleriyle ele aldı.

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