Okullar ne zaman açılacak? Okullar 4 Ocak’ta açılacak mı?

Koronavirüs salgını nedeniyle eğitim uzaktan veriliyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk önümüzdeki hafta düzenlemesi beklenen kabine toplantısını işaret ederek salgının seyrine göre okulların 4 Ocak tarihinde tamamen de açılabileceğini kademeli olarak da başlangıç olabileceğini söyledi. Öte yandan yüz yüze yapılacak tek sınavla öğrencilere karne vermek istediklerini de belirtti. Peki okullar ne zaman açılacak? Ayrıntıları A Haber muhabiri Rüya Akkuş aktardı.