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Okullar ne zaman açılacak? Okullar 4 Ocak’ta açılacak mı?

ahaber.com.tr
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Giriş: 12.12.2020 13:52
Güncelleme:12.12.2020 13:53
Koronavirüs salgını nedeniyle eğitim uzaktan veriliyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk önümüzdeki hafta düzenlemesi beklenen kabine toplantısını işaret ederek salgının seyrine göre okulların 4 Ocak tarihinde tamamen de açılabileceğini kademeli olarak da başlangıç olabileceğini söyledi. Öte yandan yüz yüze yapılacak tek sınavla öğrencilere karne vermek istediklerini de belirtti. Peki okullar ne zaman açılacak? Ayrıntıları A Haber muhabiri Rüya Akkuş aktardı.

Okullar ne zaman açılacak? Okullar 4 Ocak’ta açılacak mı?
Okullar ne zaman açılacak? Okullar 4 Ocak’ta açılacak mı?
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