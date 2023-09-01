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Okula uyum programı! İlkokul 1. ve lise 9. sınıflar 4 Eylül'de okula başlıyor

A Haber
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Giriş: 01.09.2023 11:52
Milli Eğitim Bakanlığı okul öncesi, ilkokul 1'inci ve lise 9'uncu sınıf öğrencilerinin 4 Eylül'de uyum programına başlayacağını bildirdi. Uyum programı nasıl olacak? Kimleri kapsıyor? Soruların cevabını A Haber muhabiri Filiz Uçan Savaş konuğu olan çocuk gelişim uzmanı Emine Ergün verdi.
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Okula uyum programı!
Okula uyum programı!
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