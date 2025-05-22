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Oğuz Murat Aci’nin babası Özer Aci A Haber’e konuştu! Yazıklar olsun

Oğuz Murat Aci'nin babası Özer Aci A Haber'e konuştu! "Yazıklar olsun"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 22.05.2025 19:58
Geçtiğimiz yıl Eyüpsultan'da geçirdiği trafik kazasıyla hayatını kaybeden Oğuz Murat Aci'nin eşi Şükriye Aci, Eylem Tok ve Timur Cihantimur hakkındaki şikâyetini geri çekmişti. Olay sonrası baba Aci A Haber'e konuştu. Şikayeti geri çeken gelinine tepki gösteren baba Aci "Ya oğlumun kemiklerini sızlatmasın, yazıklar olsun. Aç mı kaldı açıkta mı kaldı, elektrik su parasını mı ödeyemedi diye kendisine soruyorum." dedi.
Oğuz Murat Aci’nin babası Özer Aci A Haber’e konuştu! Yazıklar olsun
Oğuz Murat Aci’nin babası Özer Aci A Haber’e konuştu!
Oğuz Murat Aci'nin babası Özer Aci A Haber'e konuştu!
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