Oğuz Murat Aci'nin babası Özer Aci A Haber'e konuştu! "Yazıklar olsun"

Geçtiğimiz yıl Eyüpsultan'da geçirdiği trafik kazasıyla hayatını kaybeden Oğuz Murat Aci'nin eşi Şükriye Aci, Eylem Tok ve Timur Cihantimur hakkındaki şikâyetini geri çekmişti. Olay sonrası baba Aci A Haber'e konuştu. Şikayeti geri çeken gelinine tepki gösteren baba Aci "Ya oğlumun kemiklerini sızlatmasın, yazıklar olsun. Aç mı kaldı açıkta mı kaldı, elektrik su parasını mı ödeyemedi diye kendisine soruyorum." dedi.