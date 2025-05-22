22 Mayıs 2025, Perşembe
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Oğuz Murat Aci'nin babası Özer Aci A Haber'e konuştu! "Yazıklar olsun"
Geçtiğimiz yıl Eyüpsultan'da geçirdiği trafik kazasıyla hayatını kaybeden Oğuz Murat Aci'nin eşi Şükriye Aci, Eylem Tok ve Timur Cihantimur hakkındaki şikâyetini geri çekmişti. Olay sonrası baba Aci A Haber'e konuştu. Şikayeti geri çeken gelinine tepki gösteren baba Aci "Ya oğlumun kemiklerini sızlatmasın, yazıklar olsun. Aç mı kaldı açıkta mı kaldı, elektrik su parasını mı ödeyemedi diye kendisine soruyorum." dedi.