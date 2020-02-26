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26.02.2020
Öğrenciler koronavirüsten nasıl korunmalı? MEB sosyal medyadan paylaştı
Milli Eğitim Bakanlığı, okullar için Sağlık Bakanlığınca öngörülen koronavirüs tedbirlerini içeren bir video mesaj paylaştı. "Koronavirüsten nasıl korunuruz?" başlığıyla paylaşılan videoda "Solunum yolu enfeksiyonlarından korunma yolları" adı altında öneriler sıralandı. İşte o video...
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