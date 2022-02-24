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Odessa’daki Türk iş insanı A Haber’de anlattı: Merkezde bir patlama olmadı

A Haber
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Giriş: 24.02.2022 12:28
Rusya-Ukrayna savaşına dair gelişmeler A Haber canlı yayınlarında durmaksızın devam ediyor. Cephelerden canlı yayınlarla son durum anbean aktarılıyor. Kritik noktalardan biri de Odessa. Bölgede bulunan Türk iş insanı İsmail Hacıalioğlu, “Şehir merkezinde herhangi bir patlama olmadı. Limana gittim orada herhangi bir durum olmadığını söyledi. Patlamalar Odessa’nın dış kısımlarında geliyor. Burada halk normal dışarıda hayatına devam ediyor. Şehir içinde herhangi bir kısıtlama yok. Şehre girişler yasaklandı ama çıkışlar serbest.” ifadelerini kullandı.
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