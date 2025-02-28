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Öcalan’ın çağrısı sonrası Beyaz Saray’dan dikkat çeken açıklama! Bölgeye barış getirecek | Uzman isimler A Haber’de değerlendirdi

Öcalan'ın çağrısı sonrası Beyaz Saray'dan dikkat çeken açıklama! "Bölgeye barış getirecek" | Uzman isimler A Haber'de değerlendirdi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 28.02.2025 01:28
Güncelleme:28.02.2025 01:28
Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın beklenen çağrısı DEM Partili vekiller tarafından okundu. Dünya bu çağrıya odaklanırken İmralı'dan yapılan açıklamada 'Tüm gruplar silah bırakmalı PKK kendini feshetmeli' ifadeleri kullanıldı. Öcalan'ın örgüte silah bırakması yönünde yaptığı çağrıya ilişkin ABD'den ilk açıklama geldi. Beyaz Saray konuya ilişkin, 'Bölgede barışın sağlanmasına hizmet edecek.' ifadelerine yer verdi. Uzman isimler A Haber'de Banu El'in sunduğu Satır Arası programında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.
Öcalan’ın çağrısı sonrası Beyaz Saray’dan dikkat çeken açıklama! Bölgeye barış getirecek | Uzman isimler A Haber’de değerlendirdi
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