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Obezite Türkiye'de artıyor! Türkiye'de yüzde 35'i bulan obezite en çok çocuklarda görülüyor

A Haber
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Giriş: 14.09.2023 10:53
Dünya obezite atlası yayınladığı raporda obezitenin 3 kat arttığını açıkladı. Uzmanlar, Türkiye'de yüzde 35'i bulan obezitenin çocuklarda hızla yayıldığını söylüyor. Beslenme bilincinin de ilkokulda ders olarak okutulmasını öneriyor. Gelişmeleri iç hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Ayça Kaya A Haber’de değerlendirdi.
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