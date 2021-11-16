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Numan Kurtulmuş Sezai Karakoç'u anlattı: Vefat haberini duyduğum an...

ahaber.com.tr
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Giriş: 16.11.2021 19:11
Güncelleme:16.11.2021 19:12
AK Parti Genel Başkanvekili, 88 yaşında hayatını kaybeden Sezai Karakoç'u A Haber canlı yayınında anlattı. Kurtulmuş, "Vefat haberini duyduğumuz andan itibaren boğazımızda bir şeyler düğümlendi. Gençlik yıllarımıza yön veren büyük bir şahsiyeti kaybettik. Bizim neslin yetişmesinde çok büyük bir etkisi olmuştur. Müslüman medeniyetinin yeniden doğabileceğinin umutlarını hepimizin zihinlerinde gönüllerinde yaşatmıştır. Aynı zamanda büyük bir öğretmendi. İslam’ın ahlak ve faziletlerini çok güçlü bir şekilde etrafındakilerine hissettirmiş çok büyük bir şahsiyeti kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içerisindeyiz" dedi. İşte Kurtulmuş'un o sözleri...

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