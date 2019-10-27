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27.10.2019

Norveç'te PKK/YPG'lilerin saldırdığı aile A Haber'e konuştu: Türk bayrağını görünce...

Norveç'te PKK/YPG sempatizanlarının saldırısına uğrayan Tuğba ve Kadir Kökyer çifti yaşadıkları dehşet anlarını A Haber canlı yayınında anlattı. Kökyer çifti araçta bebeklerinin olmasına rağmen terör örgütü sempatizanlarının araç içerisindeki Türk bayrağını görünce saldırdığını söyledi. "Olayın halen şokundayız" diyen Tuğba Kökyer "İçinde bebeğimiz olmasına rağmen aracımıza hunharca saldırdılar. Bebeğimizi görmemize rağmen aracımıza balyozla vurdular. Eğer aracın camları patlasaydı, balyozlar başımıza inecekti. Biz seyir halindeyken Türk bayrağını görünce bir anda saldırdılar." dedi.

Norveç'te PKK/YPG sempatizanlarının saldırısına uğrayan Tuğba ve Kadir Kökyer çifti yaşadıkları dehşet anlarını A Haber canlı yayınında anlattı.

Kökyer çifti araçta bebeklerinin olmasına rağmen terör örgütü sempatizanlarının araç içerisindeki Türk bayrağını görünce saldırdığını söyledi. "Olayın halen şokundayız" diyen Tuğba Kökyer "İçinde bebeğimiz olmasına rağmen aracımıza hunharca saldırdılar. Bebeğimizi görmemize rağmen aracımıza balyozla vurdular. Eğer aracın camları patlasaydı, balyozlar başımıza inecekti. Biz seyir halindeyken Türk bayrağını görünce bir anda saldırdılar." dedi.

"HEDEFLERİ BİZİ ÖLDÜRMEKTİ"

Tuğba Köker'in eşi Kadir Kökyer ise yaşadıkları dehşet anlarını anlattı:

Arabayı abim kullanıyordu. Ben çocuğumuzu oyalamaya çalıştım. Bu bir oyun diyerek çocuğumun sakinleşmesini sağlamaya çalışıyordum. Hedefleri bizi yaralamak belki de öldürmekti. Olayın halen şokundayız. 7 kişinin gözaltına alınıp serbest bırakıldığını duyduk. Norveç polisi bizi koruyamadı.

"Bir cehennem içindeydik sanki" diyen Tuğba Kökyer "Düşündüğüm tek şey evladımdı. Sadece onu korumaya çalıştım. Hiçbir anne ve babanın böyle bir durumu yaşamasını asla istemeyiz" ifadelerini kullandı.

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