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Nikah sonrası koronavirüs önlemlerini hiçe saydılar! Uyarıları dinlemeyerek halay çektiler | Video

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Giriş: 27.06.2020 10:33
Güncelleme:27.06.2020 10:38
İstanbul Şişli’de nikah törenine katılanlar nikahtan sonra korona virüs önlemlerini ve uyarılarını adeta hiçe saydı. Son günlerde artan korona virüs vakalarını da görmezden gelen davetliler, nikah sonrası el ele vererek halay çekti.

Covid-19 önlemleri kapsamında normalleşme süreci başlasa da gerek Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından gerekse bilim insanlarında vatandaşların rehavete kapılmaması yönünde uyarılar geliyor.

Şişli'de nikah sonrasında bir vatandaş tarafından kaydedilen görüntülerde bu uyarıların hiçe sayıldığı görüldü.

Nikah sonrası bahçeye çıkan davetliler el ele vererek halay çekti. Davetlilerden bazılarının da maske takmadığı görüldü.

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