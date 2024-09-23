New York’ta diplomasi trafiği

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 79'uncusu için ABD'nin New York kentinde. Başkan Erdoğan, Genel Kurul öncesi diplomasi trafiği de yürütüyor. Başkan Erdoğan'ın şu ana kadarki temaslarını ve New York programının ayrıntılarını A Haber muhabiri Rüya Akkuş aktardı.

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