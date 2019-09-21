21 Eylül 2019, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
21.09.2019

Neslican Tay'ın son sözleri yürekleri dağladı Türkiye onu kanserle mücadelesiyle tanıdı |Video

Türkiye'nin kansere karşı verdiği mücadele ile tanıdığı 21 yaşındaki Neslican Tay'dan acı haber geldi. İstanbul'da bir hastanede tedavi gören Tay, 4. kez yakalandığı kansere yenik düştü. Kanser hastası Tay, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Son sözleri yürekleri dağladı...
Son sözleri yürekleri dağladı...
Kulp şehitlerinin ailelerinden evlat nöbetine destek!
Kulp şehitlerinin ailelerinden evlat nöbetine destek!
Kozmik oda davasında ByLock çıktı
"Kozmik oda" davasında ByLock çıktı
Torpilliye CHP, torpilsize İBB bakacak
Torpilliye CHP, torpilsize İBB bakacak
3 partide geri sayım başladı
3 partide geri sayım başladı
Yeni yargı reformu taslağında neler var?
Yeni yargı reformu taslağında neler var?
Sigara yasağı genişleyecek mi? Başkan Erdoğan açıkladı
Sigara yasağı genişleyecek mi? Başkan Erdoğan açıkladı
Başkan Erdoğan'dan flaş açıklama: Hazırlıklarımız tamamlandı
Başkan Erdoğan'dan flaş açıklama: Hazırlıklarımız tamamlandı
Başkan Erdoğan'dan FOX TV'ye sert tepki: Dürüst olun!
Başkan Erdoğan'dan FOX TV'ye sert tepki: Dürüst olun!
Başkan Erdoğan dev projeyi imzaladı
Başkan Erdoğan dev projeyi imzaladı
HDP PKK'nın legal partisidir
"HDP PKK'nın legal partisidir"
Başkan Erdoğan TEKNOFEST'te konuştu: Hedef 1 milyon...
Başkan Erdoğan TEKNOFEST'te konuştu: Hedef 1 milyon...
Daha Fazla Video Göster