Neslican Tay'ın son sözleri yürekleri dağladı Türkiye onu kanserle mücadelesiyle tanıdı |Video

Türkiye'nin kansere karşı verdiği mücadele ile tanıdığı 21 yaşındaki Neslican Tay'dan acı haber geldi. İstanbul'da bir hastanede tedavi gören Tay, 4. kez yakalandığı kansere yenik düştü. Kanser hastası Tay, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.