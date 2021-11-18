18 Kasım 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Neden Türkiye'yi şikayet ediyorlar? NATO'ya müdahale çağrısını neden yaptılar? Erken seçim çağrısının perde arkası ne?

Neden Türkiye'yi şikayet ediyorlar? NATO'ya müdahale çağrısını neden yaptılar? Erken seçim çağrısının perde arkası ne?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 18.11.2021 09:38
Güncelleme:18.11.2021 09:42
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, büyükelçilere mektup yazıp ‘Kanal İstanbul’u yaptırmayın’ çağrısı yaptıktan sonra CHP’li eski vekil Kadir Gökmen Öğüt de NATO’ya “Türkiye’ye müdahale edin” dedi. CHP kanadında bunlar olurken şehit yakınına küfreden Lütfü Türkkan ve ona sahip çıkarak küfürleri daha da ileri taşıyan Meral Akşener şehit yakınını 'provokatör' mesajıyla hedef tahtasına koydu. Tezkere konusunda terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı HDP ile işbirliği yapan ve ‘hayır’ diyen CHP’nin lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Yozgat’ta muhtarlara ‘Kandil’i yıkacağım’ diyerek milletin aklıyla oynamaya çalışırken tezkereye ‘evet’ diyenleri ihanet ile suçladı. İttifak içerisinde çatlak ortaya çıkarken adayları bile belli olmayan Milleti İttifakı’nın dün akşam yaptığı görüşmeden yine ‘erken seçim’ çağrısı çıktı. Gündemin öne çıkan başlıklarını A Haber canlı yayınına katılan AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili ve İçişleri Komisyonu Başkanı Celalettin Güvenç değerlendirdi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Açık cezaevi izinlerinde flaş gelişme
Açık cezaevi izinlerinde flaş gelişme
Erken seçim çağrısının perde arkası ne?
Erken seçim çağrısının perde arkası ne?
Siirt’te büyük operasyon başladı! İşte ilk görüntüler
Siirt'te büyük operasyon başladı! İşte ilk görüntüler
5 vekilin dokunulmazlık dosyası Meclis’te
5 vekilin dokunulmazlık dosyası Meclis'te
AFAD duyurdu! Düzce’de art arda depremler
AFAD duyurdu! Düzce'de art arda depremler
Kılıçdaroğlu’ndan helalleşme sözleri!
Kılıçdaroğlu'ndan helalleşme sözleri!
PKK elebaşından Kılıçdaroğlu’na Kandil tepkisi
PKK elebaşından Kılıçdaroğlu'na "Kandil" tepkisi
ABD’den Türkiye açıklaması: Tanıyoruz
ABD'den Türkiye açıklaması: Tanıyoruz
Bu pazar günü seçim olsa kim kazanır?
Bu pazar günü seçim olsa kim kazanır?
Başkan Erdoğan’dan cAB’ye çağrı: Bir an önce tanıyın
Başkan Erdoğan'dan cAB'ye çağrı: Bir an önce tanıyın
SOLOTÜRK KKTC semalarında! Hayran bırakan anlar
SOLOTÜRK KKTC semalarında! Hayran bırakan anlar
Bakan Kurum: Tüm OSB’leri...
Bakan Kurum: Tüm OSB’leri...
Daha Fazla Video Göster