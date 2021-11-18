Neden Türkiye'yi şikayet ediyorlar? NATO'ya müdahale çağrısını neden yaptılar? Erken seçim çağrısının perde arkası ne?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, büyükelçilere mektup yazıp ‘Kanal İstanbul’u yaptırmayın’ çağrısı yaptıktan sonra CHP’li eski vekil Kadir Gökmen Öğüt de NATO’ya “Türkiye’ye müdahale edin” dedi. CHP kanadında bunlar olurken şehit yakınına küfreden Lütfü Türkkan ve ona sahip çıkarak küfürleri daha da ileri taşıyan Meral Akşener şehit yakınını 'provokatör' mesajıyla hedef tahtasına koydu. Tezkere konusunda terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı HDP ile işbirliği yapan ve ‘hayır’ diyen CHP’nin lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Yozgat’ta muhtarlara ‘Kandil’i yıkacağım’ diyerek milletin aklıyla oynamaya çalışırken tezkereye ‘evet’ diyenleri ihanet ile suçladı. İttifak içerisinde çatlak ortaya çıkarken adayları bile belli olmayan Milleti İttifakı’nın dün akşam yaptığı görüşmeden yine ‘erken seçim’ çağrısı çıktı. Gündemin öne çıkan başlıklarını A Haber canlı yayınına katılan AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili ve İçişleri Komisyonu Başkanı Celalettin Güvenç değerlendirdi.

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