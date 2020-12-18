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Necip Hablemitoğlu suikastının 18.yılı! 1999'da FETÖ'yü deşifre etmişti

A Haber
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Giriş: 18.12.2020 12:41
Güncelleme:18.12.2020 12:58
Bugün Prof. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun evinin önünde uğradığı suikast sonucu ölümünün 18. yılı. Hablemitoğlu, 18 Aralık 2002 tarihinde hayatını kaybetmişti.  15 temmuz darbe girişimi sırasında FETÖ'cülerin kendi aralarında yaptığı yazışmalar suikastta FETÖ parmağı olduğu iddialarını doğrular nitelikte. Peki ama Hablemitoğlu neden FETÖ'nün hedefi haline geldi? Bu soruya cevap vermek için 1999 yılına gitmek gerekiyor. Çünkü Hablemitoğlu 18 Haziran 1999 tarihli 'siyaset meydanı' programında sayısal verilere de dayanarak FETÖ'yü anlatmıştı. Adeta yaşanacakları yıllar öncesinden haber vermişti. İşte suikasta kurban giden Hablemitoğlu'nun yıllar önce uyarılarda bulunduğu o yayın...

Bugün Prof. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun evinin önünde uğradığı suikast sonucu ölümünün 18. yılı. Hablemitoğlu, 18 Aralık 2002 tarihinde hayatını kaybetmişti. 15 temmuz darbe girişimi sırasında FETÖ'cülerin kendi aralarında yaptığı yazışmalar suikastta FETÖ parmağı olduğu iddialarını doğrular nitelikte. Peki ama Hablemitoğlu neden FETÖ'nün hedefi haline geldi? Bu soruya cevap vermek için 1999 yılına gitmek gerekiyor.

Çünkü Hablemitoğlu 18 Haziran 1999 tarihli 'siyaset meydanı' programında sayısal verilere de dayanarak FETÖ'yü anlatmıştı. Adeta yaşanacakları yıllar öncesinden haber vermişti. İşte suikasta kurban giden Hablemitoğlu'nun yıllar önce uyarılarda bulunduğu o yayın...

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