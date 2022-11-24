Necip Hablemitoğlu suikastında tetikçiyi ele veren kayıtlar ortaya çıktı!

Son dakika haberine göre Türkiye’yi karanlığı boğmak isteyenlerin kirli elleriyle gerçekleştirdiği sır suikastlardan birinin daha üzerindeki sır perdesi aralandı. Necip Hablemitoğlu suikastının tetikçisi Ahmet Tarkan Mumcuoğlu, o dönem Kazakistan’da görevli olduğunu iddia etti. Ancak Mumcuoğlu’nu, eşiyle yaptığı telefon görüşmesi kayıtları ele verdi.

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