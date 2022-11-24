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Necip Hablemitoğlu suikastında tetikçiyi ele veren kayıtlar ortaya çıktı!

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Giriş: 24.11.2022 15:42
Son dakika haberine göre Türkiye’yi karanlığı boğmak isteyenlerin kirli elleriyle gerçekleştirdiği sır suikastlardan birinin daha üzerindeki sır perdesi aralandı. Necip Hablemitoğlu suikastının tetikçisi Ahmet Tarkan Mumcuoğlu, o dönem Kazakistan’da görevli olduğunu iddia etti. Ancak Mumcuoğlu’nu, eşiyle yaptığı telefon görüşmesi kayıtları ele verdi.
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