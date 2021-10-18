Nazif Karaman Kemal Kılıçdaroğlu'nun kaos arşivini tek tek açıkladı! Muhalefetin siyasi cinayet iddiaları ve gerçekler

Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman, A Haber'de yayınlanan "Canan Barlas ile Gündem" programında, siyasi cinayetler yaşanabileceğini öne süren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kaos arşivini açıkladı. Kılıçdaroğlu'nun şimdiye kadar bütün çağrılara rağmen herhangi bir delil ortaya sunamadığını belirten Nazif Karaman, "Suikast kime düzenlenecek? Nerede ve nasıl düzenlenecek? Yoksa ezbere mi konuştu?" ifadelerine yer verdi. Nazif Karaman, Kemal Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminden kısa bir süre önce de "siyasi cinayetler" ifadesini kullandığına da dikkat çekti.

Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kaos arşivini şu ifadelerle açıkladı:

"HERHANGİ BİR DELİL ORTAYA SUNAMDI"

"CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'Siyasi cinayetler olabilir' diye bir söylem ortaya attı. Bunu geçmişte de söyledi. Onun detaylarını da burada anlatacağız. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da hemen bir soruşturma başlattı. Bilgi sahibi sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Özel kalemi arandı ve Kemal Kılıçdaroğlu isterse gidecek savcıya ifade verecek, isterse yazılı ifade verecek, isterse de vermeyebilir. Çünkü bir milletvekili. Bilgi sahibi olarak bilgisine başvurmak istiyor savcılık. Bakalım ilerleyen günlerde Kılıçdaroğlu böyle bir ifade verecek mi? Şimdiye kadar bütün çağrılara rağmen herhangi bir delil ortaya sunamadı. Suikast kime düzenlenecek? Nerede ve nasıl düzenlenecek? Yoksa ezbere mi konuştu? Bunu bilmiyoruz.

15 TEMMUZ ÖNCESİNDE DE AYNI İFADEYİ KULLANMIŞTI

CHP lideri 'siyasi suikast' terimini 15 Temmuz'dan kısa bir süre önce 16 Mart 2016'da da kullanmıştı. Kılıçdaroğlu, 'AKP iktidardan gitmemek için siyasi cinayetler yapacak pozisyonda' demişti. Bunu Cumhuriyet, Birgün gazeteleri 15 Temmuz'dan önce haber yapmışlardı.

Kılıçdaroğlu'nun arşivine baktığımız zaman, 'siyasi cinayet' gibi söylemleri sıklıkla yapıyor. 15 Temmuz darbesine kontrollü darbe dedi. Bunu hiçbir şekilde ispatlayamadı. 15 Temmuz'un FETÖ'nün darbe girişimi olduğu apaçık ortada.

YALANLARIN ARDI ARKASI KESİLMİYOR!

Kemal Kılıçdaroğlu, Deniz Baykal'ın bir kaseti söz konusuydu. Bunu Başkan Erdoğan'ın izlediğine dair görüntüleri gördüğünü söyledi. Kılıçdaroğlu'na denildi ki; 'Bu görüntüleri sana kim getirdi, nasıl izledin?' Dedi ki, 'Maskeli kişiler getirdi.'

Yani Türk siyasi tarihinde böyle bir cevap yok.

Yine Kılıçdaroğlu, Adil Öksüz'ün MİT ajanı olduğunu söyledi. Bunu açıklayacağını ve belgeleyeceğini söyledi. Adil Öksüz'ün MİT ajanı olduğuna dair sahte belgenin FETÖ imamı Salim Zeybek tarafından oluşturulduğu ortaya çıktı."

NE OLMUŞTU?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı bir değerlendirmede siyasi cinayetler yaşanabileceğini öne sürmüş, 'Kaygılıyım' demişti. Kılıçdaroğlu'nun sözlerine İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik tepki göstermiş, Türkiye'de faili meçhuller döneminin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın iktidara gelişi ile kapandığını bildirmişti.

İYİ Partili Koray Aydın da, Kılıçdaroğlu'nun açıklamasına sahip çıkarak siyasi cinayet endişesinden bahsetmişti. Yaşananların ardından gözler Cumhuriyet Başsavcılıklarına çevrilmiş, soruşturma başlatılması istenmişti.