30 Eylül 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları NATO'dan Kosova hamlesi! Sırplar ile yaşanan gerilim sonrası bölgeye ek kuvvet

NATO'dan Kosova hamlesi! Sırplar ile yaşanan gerilim sonrası bölgeye ek kuvvet

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 30.09.2023 13:49
Sırplar ve Kosova güvenlik güçleri arasında yaşanan çatışmaların ardından, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Kosova'daki Barış Gücü'ne ilave kuvvet sağlanmasına onay verdiklerini duyurdu. Detayları A Haber muhabiri Fatih Özyar aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
NATO’dan Kosova hamlesi!
NATO'dan Kosova hamlesi!
Ege Denizi’nde deprem!
Ege Denizi'nde deprem!
Suç çeteleri nasıl çökertildi?
Suç çeteleri nasıl çökertildi?
Hatay’da yeni şehir böyle olacak!
Hatay'da yeni şehir böyle olacak!
FETÖ desteği ile ne yapılmak istendi?
FETÖ desteği ile ne yapılmak istendi?
Obezite ameliyatları için hayati 4 uyarı!
Obezite ameliyatları için hayati 4 uyarı!
Başkan Erdoğan’ın programında neler var?
Başkan Erdoğan'ın programında neler var?
Sivil bir anayasa neden gerekli?
Sivil bir anayasa neden gerekli?
Kahverengi kokarca böceği istilası!
Kahverengi kokarca böceği istilası!
Hatay’da moloz dağları!
Hatay'da moloz dağları!
Düzensiz göçle mücadelede yeni uygulama!
Düzensiz göçle mücadelede yeni uygulama!
Terörist başının yeğeni Öcalan’a soruşturma! Ömer Öcalan hakkında soruşturma başlatıldı
Terörist başının yeğeni Öcalan’a soruşturma! Ömer Öcalan hakkında soruşturma başlatıldı
Daha Fazla Video Göster